Bis zu 37 Grad Celsius: An diesem Woche wird die erste Hitzewelle des Jahres erwartet. Wo ist es am heißesten? Die aktuellen Daten für Pforzheim, Baden-Baden, Rheinstetten, Waghäusel und die Region.

Hoch „Evi“ bringt die erste Hitzewelle des Jahres: An diesem Wochenende sind Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius möglich. Im Zusammenspiel mit einem Tiefdruckgebiet über dem Atlantik gelangt laut Deutschem Wetterdienst sehr heiße Luft nach Baden-Württemberg.

Bereits am Samstag sollen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad Celsius klettern. Am Sonntag wird es dann voraussichtlich noch einmal heißer - und schwül.

Weil es nachts nicht mehr so stark abkühlt, steigt zudem die Wärmebelastung deutlich. Am Sonntagnachmittag kann es stellenweise zu heftigen Hitzegewittern kommen. Und auch in der kommenden Woche soll das schwülheiße Hitzewetter mit Gewittern zunächst anhalten.

Hitze in Baden-Württemberg: Aktuelle Temperaturen für Pforzheim, Baden-Baden, die Ortenau und den Landkreis Karlsruhe

Wie heiß ist es aktuell rund um Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden und in der Ortenau? Wo aktuell die höchsten Temperaturen gemessen werden, zeigt unsere Livegrafik. Die Grafik aktualisiert sich mit den neuesten Messwerten des Deutschen Wetterdienstes fortlaufend selbst: