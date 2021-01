Ansturm im Frühjahr?

Wegen Fahrradboom werden in Bruchsal die Ersatzteile knapp

Auch in der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Fahrrädern und allem, was dazugehört, groß. Die Händler und Werkstätten freuen sich. Aber es fehlt an Ersatzteilen - und Mitarbeitern.