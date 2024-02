Als Vorsitzender des Vereins der Bürgerwehr Heydolfesheim wurde der 26-jährige Julius Metzger gewählt – nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem früheren Heidelsheimer Ortsvorsteher Paul Metzger, der die Bürgerwehr seinerzeit ins Leben rief. Julius Metzgers Stellvertreter ist Bernd Mähringer, Schriftführer Sven Sigmund und Kassiererin Lea Neubauer.

Zur Vereinsgründung der Bürgerwehr

Warum nach so vielen Jahren eine Vereinsgründung?

Metzger Die Bürgerwehr hatte seit ihrer Gründung einen Sonderstatus und wurde als Organ der Stadt Bruchsal zur Brauchtums- und Denkmalpflege in Heidelsheim geführt. Das hatte versicherungstechnische und fiskalische Vorteile, gestaltete sich aber mitunter auch aufwendig und schwierig. In jüngster Zeit wurde der Wunsch vonseiten der Stadt wie auch aus den eigenen Reihen lauter, dass sich die Bürgerwehr auf eigene Füße stellt. Das stieß auch in der Bürgerwehr auf Zustimmung, weil man so nicht nur in rechtlicher Hinsicht flexibler und eigenständiger agieren kann. Außerdem müssen nicht mehr Privatpersonen bei Verträgen unterschreiben und haften, wenn die Abwicklung über die Stadt zu aufwendig erschien.

Was hat die Bürgerwehr denn in den vergangenen Jahren so alles gemacht?

Metzger In den Anfangsjahren hat die Bürgerwehr unter der Regie von Paul Metzger den Diebsturm und den Katzenturm wiederaufgebaut, den Marktbrunnen renoviert und die Stadtmauer und das Diebsturmhaus saniert. Die Stadt hat seinerzeit noch die Versicherungen übernommen. In den vergangenen Jahren wurden die Großprojekte allerdings immer weniger, die Vereinsaktivitäten beschränkten sich auf die Teilnahme an größeren Festen sowie auf kleinere Projekte.

Sie freuen sich über neue Mitglieder, was erwartet die denn?