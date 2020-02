Erneut Unfall auf der A5 in Richtung Norden – sechs Kilometer Stau

Anzeige

Auf der A5 hat sich am Mittwochmittag erneut ein Unfall in Fahrtrichtung Norden ereignet, nur wenige Kilometer von der Unfallstelle am Morgen entfernt.

Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim mitteilte, war ein Lkw in der Baustelle zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf gegen 11.30 Uhr auf einen anderen Lkw aufgefahren. Dabei wurde nach seinen Informationen niemand verletzt.

Lkw muss abgeschleppt werden

Einer der Lkw muss jedoch abgeschleppt werden. Zudem muss die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. Der rechte Fahrstreifen ist deswegen gesperrt. Der Verkehr staut sich nach Angaben der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg derzeit auf sechs Kilometern.

Nach Angaben des Polizeisprechers dürften die Aufräumarbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bei einem Unfall auf der A5, kurz vor der Anschlussstelle Bruchsal, war am Mittwochmorgen eine 38-jährige Autofahrerin verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

BNN