Eurowings stellt Flugverbindung zwischen Berlin und Baden-Airpark ein

Anzeige

Eurowings stellt seine Flugverbindung zwischen dem Baden-Airpark in Rheinmünster-Söllingen und Berlin-Tegel vom 27. Oktober 2019 an ein. Das teilte der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) am Mittwoch mit.

Die Nachfrage nach den Flügen habe nicht ausgereicht, um die Maschinen wirtschaftlich tragbar auszulasten.

Der Baden-Airpark ist nach eigenen Angaben in Kontakt mit Airlines, die über Flugzeugen mit weniger Sitzplätzen fliegen.

Mit der von Oktober an eingestellten Berlin-Strecke verliert der FKB auch seine letzte Flugverbindung innerhalb Deutschlands.

BNN