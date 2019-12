Gitarrist Sebastian Dracu aus Baden-Baden tritt auf einer der größten Musikmessen auf

Anzeige

2020 könnte für Sebastian Dracu ein ganz besonderes Jahr werden. Der Gitarrist aus Baden-Baden ist für eine der weltweit größten Musikmessen in Kalifornien gebucht und trifft sich mit einem populären Produzenten. Doch auch die Heimat ist nicht vergessen.

Von Pascal Lienhard

Über Weitenung nach Kalifornien – das ist der Fahrplan für den Baden-Badener Musiker Sebastian Dracu. Mitte Januar ist der Gitarrist bei einer der weltweit wichtigsten Musikmessen mit von der Partie. Aber auch abseits dessen hat der Gitarrist und Sänger 2020 viel vor: „Das Jahr steht für mich unter einem internationalen Zeichen.“

Auftritt in Kalifornien

Aber eines nach dem anderen. Wie schafft es ein badischer Musiker, nach Kalifornien geladen zu werden? Mit den richtigen Kontakten und ordentlich Herzblut. Seit einigen Jahren ist Dracu beim Guitar Summit in Mannheim mit dabei.

Auf der Messe für Gitarristen ist er für den Verstärkerhersteller VOX aktiv. Er demonstriert, was deren Verstärker so drauf haben – und was er selbst kann. Die Firma Lâg Guitars, mit der Dracu ebenfalls zusammenarbeitet, sei dann auf ihn zugekommen. „Sie haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, für sie zur NAMM-Show zu fliegen.“

2015: „Bester Gitarrist Deutschlands“

Was für eine Frage. Die NAMM-Show, die in Anaheim unweit von Los Angeles steigt, ist eine der größten Messen der Musikindustrie. Dabei kann nicht jeder mal vorbeischauen. Mit dabei sind nur geladene Gäste und Fachpublikum. Kein Wunder also, dass Dracu sofort Feuer und Flamme war. „Da wollen alle hin“, erklärt er. „Für mich ist das eine große Sache.“ Also geht es Anfang des kommenden Jahres in den Flieger gen Golden State.

Wenn Dracu auf die letzten Jahre zurückblicke, werde ihm klar, wie schnell alles für ihn gegangen sei. 2015 habe er beschlossen, unter seinem Namen als Solokünstler Musik zu machen. Noch im gleichen Jahr bekam er für den Song „Alive“ den Rock & Pop Award als bester Gitarrist Deutschlands.

Plötzlich lief der Song auch bei Stefanie Tücking auf SWR3. Gar nicht so lange und der Musiker spielte erste Gigs außerhalb Badens. Frankfurt, Hamburg, Berlin – Dracu trug seine bluesgetränkte Rockmusik durchs Land.

Ein Exot an der Pazifikküste

Nun also der nächste Schritt. „Kalifornien, das ist der Traum jedes Musikers“, erklärt Dracu. Deshalb wolle er seine Zeit dort nutzen. Neben dem Engagement bei der NAMM-Show möchte er Kontakte und Netzwerke aufbauen und vertiefen – und keine Open Stage auslassen.

Vielleicht hat er ja auch einen Bonus: „Wenn wir hier in Bühl einen Musiker aus Kalifornien treffen würden, wäre das eine große Sache. Vielleicht bin ich in Kalifornien als deutscher Rockmusiker ein Exot“, grinst er.

Pläne für Konzerte an der US-Ostküste

Doch es sind nicht nur die Auftritte, denen der Gitarrero entgegenfiebert. Ein weiterer Punkt steht bei seinem zehntägigen Trip nach Amerika ganz oben auf der Prioritätenliste. „Ich habe Kontakt zu einem populären Produzenten“, erklärt Dracu. „Er hat schon mit wirklich großen Künstlern zusammengearbeitet.“ Wer das ist, das hält er noch unter Verschluss. Aber wer weiß, was aus der geplanten gemeinsamen Zeit im Studio entsteht?

Auch abseits des Abstechers im Westen der USA hat der Musiker das erste Jahr des neuen Jahrzehnts durchgeplant. In der zweiten Jahreshälfte soll es an die Ostküste der USA und bis nach Kanada gehen, hier würde er gerne erste Soloshows spielen. Auch ein Besuch in London ist im späten Frühjahr geplant, um dort Kontakte zu knüpfen. „Ich will meine handgemachte Rockmusik aus dem Schwarzwald in die Welt tragen und schauen, wie sie ankommt“, schmunzelt er.

Am Freitag Zwischenstopp am Sandbach

Doch nach den USA geht es erst mal auf Deutschlandtour. Dann sind auch Bassist Simon „Daxter“ Gerstner und Drummer Leon Huber wieder mit von der Partie. Auch in der Region werde man Halt machen. Wer nicht bis zum kommenden Jahr warten möchte, der kann am heutigen Freitag in der „Linde“ in Weitenung vorbeischauen. Dort spielt Dracu mit Akustikgitarre auf. Ein Zwischenstopp am Sandbach, bevor es an die Pazifikküste geht.

