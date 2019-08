Ticket2Go: KVV-Ticket per App vor dem Ende

Anzeige

Ticket2Go ist am Ende: Der E-Tarif wird im Dezember eingestellt. Mit Ticket2Go können Kunden des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) in der Straßenbahn günstige Tickets per App auf dem Smartphone bezahlen können. Für manche Nutzer ist das Ende ein echtes Ärgernis.

Beim E-Tarif wird in Abhängigkeit von der Distanz der jeweils günstigste Tarif berechnet. Das günstigste Ticket für eine Kurzstrecke kostet dabei einen Euro plus 25 Cent pro Kilometer. „Die an ticket2go beteiligten Verbünde bieten zum Teil alternative Apps für den Fahrscheinkauf an“, verspricht die Betreibergesellschaft mit Sitz in Mannheim.

Das Ende des Ticketverkaufs per App und damit das Ende des Kurzstreckentickets fällt für den KVV mit dem kleinen Fahrplanwechsel Mitte Dezember zusammen. Dann kostet das günstigste Zwei-Waben-Ticket 2,60 Euro. Für manchen Nutzer stellt das ein Ärgernis dar. „Da damit auch gleichzeitig die Möglichkeit zur Buchung eines entfernungsabhängigen Tarifs für den ÖPNV in Karlsruhe entfällt, handelt es sich hier eigentlich um eine versteckte drastische Preiserhöhung für die Karlsruher Bürger – und das bei dem vieldiskutiert mangelhaften Serviceniveau des KVV“, heißt es in einer Zuschrift an bnn.de.

Was ist Ticket2Go?

Ticket2Go ist im Februar 2017 gestartet. 9 baden-württembergische Verkehrsverbünde bieten den Dienst für den gesamten Nahverkehr an. In fünf weiteren Verbünden steht Ticket2go zumindest für den Schienenverkehr zur Verfügung. „Die sukzessive Erweiterung des Geltungsbereichs ist in Planung, weitere Verkehrsverbünde stehen schon in den Startlöchern“, heißt es aktuell noch auf der Ticket2go-Homepage. Daraus wird jetzt wohl nichts mehr werden.

Seitens des KVV heißt es dazu, dass die App gleichsam die technische Voraussetzung liefert, um das entfernungsabhängige E-Ticket verkaufen zu können. Innerhalb des Stadtgebietes sei dieses auch relativ gut gefragt gewesen. Außerhalb Karlsruhe hingegen seien die Nutzerzahlen eher schwächer. Man suche nach alternativen Lösungen.

Der KVV arbeitet bereits intensiv daran, ein neues

E-Tarifmodell zu entwickeln.

KVV verweist auf Tarifstrukturreform

Vom KVV wird in diesem Zusammenhang auch auf die geplante große Tarifstrukturreform verwiesen. Die soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Diese könnte auch einen „Homezone-Tarif“ umfassen, der indes nicht den Kurzstreckentarif umfassen dürfte. Mit dem „Homezone-Tarif“ sollen Passagiere per Smartphone einen bestimmten Nahverkehrsradius bestimmen können, in dessen Grenzen dann für einen bestimmten Zeitraum unbegrenzt viele Fahrten möglich sein sollen.

Nach Ansicht des BNN-Lesers „handelt es sich nach allen veröffentlichten Andeutungen ja eher um eine Tarifsenkung für die Pendler aus dem Umfeld, die sich für Karlsruher eher nicht auswirken wird“. In Anbetracht der aktuellen Klimadiskussionen finde man es sehr schade, dass durch die Abschaffung von Ticket2Go eine bequeme und relativ preiswerte Alternative zur Pkw-Nutzung entfällt.

