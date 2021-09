15 Jahre alte Beifahrerin stirbt zwei Wochen nach Unfall

Nach einem Autounfall auf der Autobahn 81 bei Singen am Hohentwiel, bei dem der Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb, ist an diesem Mittwoch auch die 15-jährige Beifahrerin nach etwa zweiwöchigem Krankenhausaufenthalt verstorben.

Nach dem tödlichen Autounfall eines Fahranfängers auf der Autobahn 81 Anfang September ist auch die 15 Jahre alte Beifahrerin ihren schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 18 Jahre alte Fahrer aus dem Kreis Calw hatte damals die Kontrolle über seinen Wagen am Autobahnkreuz Hegau verloren, nachdem er kurz vor dem Übergang auf die Autobahn 98 einen Lastwagen überholen wollte.

Daraufhin war der Wagen des Fahranfängers mit Wucht unter das Heck eines Aufliegers geprallt. Der junge Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle bei Singen am Hohentwiel. Seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Mittwoch starb.