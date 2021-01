Auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel in Höhe Ottersweier ist am Sonntag gegen 17 Uhr ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen gegen einen Lkw geprallt und hat sich dabei offensichtlich so in dem Heck des Sattelzugs verkeilt, dass es über hunderte Meter von diesem mitgeschleift wurde.

Wie die Polizei Offenburg mitteilt, musste das Fahrzeug durch die Freiwillige Feuerwehr Bühl von dem Sattelzug befreit werden. Ein Notarzt stellte anschließend den Tod der Person im Fahrzeugwrack fest.

Neben dem Notarzt und der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und ein Hubschrauber im Einsatz.

Der Verkehr konnte über die linke Fahrspur geleitet werden, der mittlere und rechte Fahrstreifen Richtung Süden muss aufgrund des hohen Trümmeraufkommens bis auf weiteres gesperrt werden. Die Polizei rechnet mit etwa 3 Kilometern Stau.