13-Jähriges Mädchen aus Baden-Baden wird vermisst

Das Mädchen hatte sich am Samstag, 11. Juni, bei einem Ausflug in der Innenstadt in Baden-Baden von der Ausflugsgruppe ihres Kinder- und Jugendheims entfernt und war nicht zur zurückgekehrt, teilt die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag mit.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Zuletzt war die schlanke, 1,60 Meter große 13-Jährige mit einem bunten Streifenshirt mit weißen Querstreifen, einem schwarzen Shirt, blauen Jeans und weißen Schuhen bekleidet. Sie hat blonde schulterlange Haare mit dunklen Strähnen.

Letzter bekannter Aufenthaltsort ist Haslach im Kinzigtal.

Wer die 13-Jährige sieht, soll sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer: 0781/21-2820 melden.