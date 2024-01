Ehrenbürger der Kurstadt

2025 feiert Baden-Baden seinen Musik-„Superstar“ Pierre Boulez

2025 soll das Pierre-Boulez-Jahr werden in Baden-Baden. Festspielhaus-Chef Benedikt Stampa sieht in dem Komponisten und Ehrenbürger, der 60 Jahre in Baden-Baden lebte, eine riesige Chance für die Stadt.