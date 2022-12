Autofahrerin fährt mit beschädigtem Auto und 2,7 Promille durch Baden-Baden

Stark alkoholisiert ist eine 31-jährige Autofahrerin am Mittwoch durch Baden-Baden gefahren. Ihr Auto war stark beschädigt. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein.

Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch mit 2,7 Promille durch Baden-Baden gefahren. Ihr Auto war stark beschädigt, so dass sie auf einer Seite nur noch auf der Felge fuhr, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge meldete gegen 21.50 Uhr eine Autofahrerin in der Bertha-Benz-Straße. Sie fuhr mit einem stark beschädigten Vorderrad. Sie fuhr über die B3 von der Richard-Haniel-Straße bis in die Hirtenstraße in Sandweier.

Eine Polizeistreife stellte die Frau in der Hirtenstraße. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein.

Nach ersten Ermittlungen ist die Frau in der Bertha-Benz-Straße rechts gegen einen Bordstein gefahren und beschädigte dabei ihr Rad. Sie erwartet nun ein Strafanzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.