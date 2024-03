Baden-Baden: Frau wirft Balkonmöbel nach Passanten

Dieser Zwischenfall am Samstag hatte viele Anrufe bei der Polizei zur Folge: Eine Frau warf in der Baden-Badener Fußgängerzone Gegenstände vom Balkon. Warum?

Vorfall in der Fußgängerzone

Ein privates Handyvideo, das der Redaktion vorliegt, zeigt es sehr deutlich: Da steht eine Frau auf einem Balkon in der Baden-Badener Fußgängerzone. Sie schreit aufgebracht zu den Passanten herunter. Plötzlich schleudert sie einen Balkonstuhl aus dem dritten Stock auf die Straße. Kurz darauf folgt ein weiterer Gegenstand. Was war da los?

Bei der Polizei ist der Vorfall bekannt. Es habe mehrere Anrufe im Revier und über die Notrufnummer 110 gegeben, berichtete ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion. Der Vorfall habe sich am vergangenen Samstag um 13.30 Uhr ereignet, so der Sprecher weiter.

Frau in der Baden-Badener Fußgängerzone befindet sich in Ausnahmezustand

Die Beschreibungen der Zeugen hätten alle übereingestimmt: Demnach habe die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand Gegenstände vom Balkon geworfen. Eine Polizeistreife sei vor Ort gewesen. Als die Polizisten bei der Frau geklingelt hätten, habe sie die Beamten ebenfalls angeschrien.

Sie habe offenbar Stimmen gehört und „unerklärliche Dinge“ getan. Anscheinend habe sie sich von den Passanten schikaniert gefühlt. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand verletzt. Die Passanten seien aus dem Weg gegangen, deshalb sei auch niemand gefährdet gewesen. Die Frau wurde zur Behandlung in eine Fachklinik gebracht.