Baden-Badener Sänger Marc Marshall sucht Duettpartner für Weihnachts-Tournee

Eine große Chance und einmalige Gelegenheit für Fans von Marc Marshall: Der Sänger sucht für seine Weihnachtstour im Dezember in jeder Tourstadt eine Duettpartnerin oder einen Duettpartner. In Baden-Baden tritt er am 20. und 22. Dezember auf, am 23. Dezember ist er in Bad Herrenalb. Weitere Termine sind am 29. Dezember in Achern-Mösbach und am 30. Dezember in Karlsruhe. Bei den Konzerten gilt 2G.

Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die gerne singen oder ein Instrument spielen, können sich mit einem Video bewerben. „Es wäre wunderschön, wenn sich viele mit ihrem Lieblingslied zur Weihnacht bei mir melden“, wird Marshall in einer Pressemitteilung zitiert.

Es müsse nicht unbedingt ein Weihnachtslied sein. „Wichtig ist, dass die Musik und der Text die weihnachtlichen Werte ,Liebe, Frieden, Respekt‘ in sich tragen.“

Lasst uns besonders zur Weihnachtszeit in Harmonie und Freundschaft miteinander sein. Marc Marshall, Tenor

Das neue Weihnachtskonzert besteht aus traditionellen Weihnachtsliedern und weihnachtlichen Texten. Auch Lieder, die Familie und Freundschaft ehren, werden erklingen. Darunter bekannte und weniger bekannte Lieder.

Wie auf der Weihnachtstournee des letzten Jahres wird Marc Marshall am Flügel von René Krömer begleitet, den viele noch als Pianist von Udo Jürgens‘ letzter Tournee in Erinnerung haben. René Krömer und Marc Marshall spielen, singen und schwelgen zusammen in Gedichten, Liedtexten und persönlichen Geschichten.

„Lasst uns besonders zur Weihnachtszeit in Harmonie und Freundschaft miteinander sein“, wird Marshall zitiert. „Es ist mir eine Herzenssache, mit Ihnen und Euch wie eine große Familie zu sein.“

Anmeldung

Wer mit Marc Marshall im Duett musizieren möchte, kann sein Video an info@mw-promotion.de senden. Konzerttickets gibt es unter www.marcmarshall.de.