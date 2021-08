Hallensanierungen in Baden-Baden: Materialmangel stoppt Bauarbeiten

Weder die Sanierung der Rheintalhalle in Sandweier noch die Ertüchtigung der Festhalle in Oos können fristgerecht fertiggestellt werden. Der Grund: Materialmangel.

In Sandweier sind im Moment die Steuergeräte für die Lampen nicht lieferbar, in Oos fehlt es am Holz für den neuen Dachstuhl, wie Siegfried Schmich und Björn Käckell vom Fachgebiet Gebäudemanagement bei einer Besichtigung der Baustellen mit den Medien feststellen mussten.

Für den TV Sandweier, der eigentlich mit seinen Handballern nach der Sommerpause vor heimischem Publikum in die Saison starten wollte, eine bittere Pille. Die Spiele müssen jetzt vorläufig in der Sporthalle des Schulzentrums West ausgetragen werden, so Siegfried Schmich.

In der Rheintalhalle muss bekanntlich die komplette Sporthallendecke einschließlich Unterkonstruktion, sowie die Wandverkleidung saniert werden.