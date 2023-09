Während eines Unwetters ist am Donnerstagabend in Lichtental eine Birke auf ein Haus und ein Auto gestürzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

In Lichtental ist am Donnerstagabend ein Baum auf ein Haus gestürzt. Verletzt wurde niemand. Allerdings krachte der Baum kurz vor 20 Uhr zunächst auf das Dach des Gebäudes in der Lichtentaler Hauptstraße. Dabei zerschlug er laut einer Mitteilung der Feuerwehr einen Giebel, sodass das Dach nicht mehr dicht war und Wasser in ein Zimmer im Dachgeschoss eindrang.

Schaden des Vorfalls in Baden-Baden-Lichtental liegt bei rund 40.000 Euro

Anschließend rutschte der Baum, bei dem es sich um eine Birke handelte, ab und schlug auf dem Hof vor dem Gebäude ein. Dort war allerdings ein Auto geparkt. Dieser Renault wurde ebenfalls von der Birke getroffen und beschädigt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden am Freitag auf rund 40.000 Euro.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg auf Anfrage dieser Redaktion weiter ausführte, stand die Birke nach Angaben des städtischen Forstamts in einem Privatwald am angrenzenden bewaldeten Hang. Auslöser für den Baumsturz war vermutlich ein Unwetter, das zu diesem Zeitpunkt mit starken Windböen und Regen über Lichtental hinwegfegte.

Da es zum Zeitpunkt des Vorfalls sowie auch anschließend noch stark regnete, dichteten Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden und der Freiwilligen Feuerwehr aus Lichtental das Dach provisorisch mit einer Folie ab, um einen noch größeren Schaden durch das eindringende Regenwasser zu verhindern.

Der Baum selbst sollte laut der Feuerwehr im Laufe des Freitags durch eine Spezialfirma entfernt werden.