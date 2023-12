Am dritten Adventswochenende ist der Verkehr in der Baden-Badener Innenstadt komplett zusammengebrochen. Busse und Autos standen in einem einstündigen Dauerstau.

Wer am Adventssonntag in der Baden-Badener Innenstadt mit dem Auto oder dem Bus unterwegs war, der musste Zeit und Geduld im Gepäck haben. Die Parkhäuser im Zentrum waren allesamt voll besetzt. Luisenstraße, Kaiserallee und Friedrichstraße waren komplett verstopft. An den Straßenrändern parkten überall Autos – Begegnungsverkehr war deshalb an vielen Stellen nicht mehr möglich.

Grund für das Verkehrschaos: Das knackig kalte, aber trockene Wetter zog viele Tausend Besucher auf den Christkindelsmarkt. Gleichzeitig wurden im Bénazetsaal des Kurhauses die Sportler des Jahres geehrt. Dass diese Bündelung von Veranstaltungen am dritten Adventssonntag die Straßen in der Kurstadt überfordern würde, war klar. Deshalb waren es wohl auch viele auswärtige Besucher, die am Sonntagabend fast eine Stunde lang in einem Dauerstau stehen mussten.

Das Verkehrschaos beschäftigte am Montagabend auch den Gemeinderat. FBB-Fraktionschef Martin Ernst machte seinem Ärger über die Probleme Luft: Die Stadt fördere den Verein „We love Baden-Baden“ finanziell, damit dieser Werbung für Baden-Baden machen könne. „Und jetzt kommen endlich mal Menschen nach Baden-Baden, aber die müssen eine Stunde lang im Stau stehen“, sagte er. „Von denen werden nach dieser Erfahrung viele sicher nie wieder zu uns reisen.“

So viele Polizisten, wie dafür nötig gewesen wären, haben wir gar nicht. Dietmar Späth

Oberbürgermeister von Baden-Baden

Er forderte von der Stadtverwaltung den Einsatz von Ordnungshütern, die den Verkehr an den Knotenpunkten per Handzeichen regeln sollten. „So viele Polizisten, wie dafür nötig gewesen wären, haben wir gar nicht in Baden-Baden“, entgegnete ihm Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos).

„Sie kennen ja die Verkehrsführung in der Innenstadt“, wandte er sich an Martin Ernst. Da komme es eben zu Staus, wenn sich Veranstaltungen bündelten. „Wir müssen halt noch mehr Menschen dazu bringen, ihr Auto stehenzulassen an solchen Tagen und den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen“, riet der OB.

FBB-Stadtrat: Parkgebühren verdoppeln, Busse kostenlos machen

FBB-Stadtrat Markus Fricke gab denn auch gleich einen Ratschlag, wie das klappen könnte. Er empfahl, die Parkgebühren in den innerstädtischen Garagen an solchen Tagen zu verdoppeln und gleichzeitig das Busfahren kostenlos zu machen. „Nur dann werden mehr Leute in die Busse einsteigen“, meinte er.