Der russische Dichterfürst Iwan Turgenev zog wegen der Sängerin Pauline Viardot-Garcia in die Kurstadt. Dann gefiel es ihm so gut, dass er Baden-Baden eigentlich nie mehr verlassen wollte.

Der russische Dichter und Schriftsteller Ivan Turgenev (1813-1883) lebte von 1863 bis 1870 in Baden-Baden. Der Schriftsteller galt als Meister der russischen Prosa und Mittler zwischen Ost und West.

Er sprach neben Französisch, Russisch und Englisch auch Deutsch und bezeichnete Deutschland, ebenso wie Frankreich, als seine zweite Heimat. Über sich selbst soll er einmal geschrieben haben: „Ja, ich bin ein Freund und Anhänger Westeuropas, das heißt, um genauer auszudrücken, der Zivilisation…“ Auf die Frage ob er Russland liebe, soll er geantwortet haben: „Ich liebe und hasse es zugleich – leidenschaftlich.“

Nach Baden-Baden kam der Dichter wegen einer Frau. Bereits im Jahr 1843 lernte er die berühmte Sängerin Pauline Viardot-Garcia in Sankt Petersburg kennen und verliebte sich in sie. Um ihr nahe zu sein, zog er zuerst nach Paris, wo er sich in ihrer Nähe ein Haus bauen ließ.