Comeback mit 41 Jahren

Edmond Kapllani: Ein KSC-Aufstiegsheld trifft nun für den FC Lichtental

Er war einer der Garanten für den Aufstieg des Karlsruher SC 2007 in die Fußball-Bundesliga: Edmond Kapllani. In den vergangenen Jahren wurde es aber still um den Stürmer. Nun gibt der 41-Jährige sein Comeback – beim Bezirksligisten FC Lichtental.