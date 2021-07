Betroffene spricht über Endometriose: Eine Frauenkrankheit mit 1.000 Gesichtern

Starke Monatsblutungen, Ohnmacht, unerfüllter Kinderwunsch bis hin zur Depression — Endometriose ist die am stärksten verbreitete Frauenerkrankung. Warum erkennen Frauenärzte diese Krankheit so selten?

Am Telefon wirkt ihre Stimme müde, als sich Sophia M. (Name zum Schutz der Person nicht vollständig) an eine von vielen Nächten erinnert, in der sie mit betäubenden Schmerzen zusammengekauert auf dem Fußboden liegt. Sie schafft es nicht mehr, aus eigener Kraft aufzustehen.

Seit ihrer Jugend leidet die 29-Jährige an Endometriose. Dabei handelt es sich um eine chronische Autoimmunerkrankung, die zu Entzündungsherden und Vernarbungen in der Gebärmutter und den umliegenden Organen führt.

Es ist die häufigste Unterleibs-Erkrankung, sagt Wolfgang Küpker, Professor für Gynäkologie und Reproduktionsmedizin. Er ist einer von etwa 15 Endometriose-Spezialisten in Deutschland. Der Arzt hat Sophia M. jahrelang als Patientin betreut.