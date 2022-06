Familienzirkus Alaska verlängert Gastspiel in Baden-Baden

Normalerweise kosten die Kindertickets beim Zirkus Alaska von zehn Euro aufwärts, die Erwachsenen zahlen ab zwölf Euro, je nachdem ob man Sperrsitz wählt oder ganz nah dran am Geschehen sein möchte.

Am Donnerstag, 30. Juni, und Freitag, 1. Juli, sind Familientage, da zahlen Erwachsene ebenfalls ab zehn Euro. Am Samstag gelten wieder die normalen Preise für die Vorstellung ab 15 Uhr. Am Sonntag treten Tiere und Artisten am Vormittag um 11 Uhr auf.

Natürlich gibt es dabei neben einem bunten Programm alles, was das Kinderherz begehrt, von Popcorn über Zuckerwatte bis hin zu Gummibärchen und Getränken. Alle Termine unter zirkus-alaska.de. Karten können vorbestellt werden unter der Handynummer 0163 6119941.