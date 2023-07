Die sechs kleinen Tiere waren in der Robert-Koch-Straße in Baden-Baden einen Schacht gefallen und brauchten Hilfe, um frei zu kommen.

Die Feuerwehr Baden-Baden hat am Mittwochmorgen sechs kleine Enten gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Kräfte zu einer Tierrettung in die Robert-Koch-Straße alarmiert. Dort waren sechs Jungenten in den Regenkanal gelangt. Sie konnten sich nicht selbst befreien.

Das übernahmen dann die Feuerwehrleute. Fünf der sechs Küken ließen sich schnell retten. Und das, obwohl der Einsatz an den Einlauf- und Kontrollschächten durch parkende Autos erschwert wurde, wie die Feuerwehr weiter schreibt.

Ein Küken ließ sich nicht ganz so einfach retten

Das sechste Entenküken hingegen bereitete Probleme. Denn es hatte anscheinend Spaß daran, mit seinen Rettern fangen zu spielen.

War es bei dem einen Kontrollschacht sichtbar und die Einsatzkräfte wollten es befreien, entschwand es kurzerhand zum nächsten Schacht. Schließlich stieg ein städtischer Mitarbeiter in die Kanalisation hinab, wo es ihm dann auch gelang, das junge Tier einzufangen.