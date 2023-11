Hartes Training

Für Linn Rupprecht aus Baden-Baden beginnt das Abenteuer in der TV-Sendung „My Move“

Die 15-Jährige hat es in der Kika-Tanzshow unter die besten acht Teilnehmenden geschafft und ist nach Berlin gezogen – inklusive tränenreichem Abschied von den Eltern. Wie es weitergeht, ist an diesem Samstag in Kika zu sehen.