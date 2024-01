Zerfallende Trockenmauern

Geht vom Mauerberg in Baden-Baden eine Gefahr aus?

Seit das Weingut Nägelsförst Reben am Mauerberg in Baden-Baden gerodet hat, ist der zweitsteilste Hang Deutschlands in Bewegung geraten. Wurzeln können ihn nicht mehr gut stützen. Ortschaftsrat Klaus Bloedt-Werner ist von der Antwort des Oberbürgermeisters darauf enttäuscht.