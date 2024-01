Etwas andere Boutique

In Baden-Baden gibt es nachhaltige Mode und Kunst aus vorhandenen Materialien

Neueröffnung in der Lichtentaler Straße: Aline Ribeiro entwirft in ihrer Boutique „Prougs. Fashion Art Design“ Unikate zum Anziehen. Außerdem wertet sie alte Lieblingsstücke auf und bewahrt sie so vor der Entsorgung.