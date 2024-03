Museum Frieder Burda

Kunst-Illusionen „Impossible“ in Baden-Baden: Von Plastikschnecken und fliegenden Möbeln

Eine neue Ausstellung im Museum Frieder Burda in Baden-Baden entführt in die Welt der Bild-Illusionen. Der Kunstparcours der „Impossible“-Schau eröffnet am Freitagabend.