Der italienische Liedermacher Pippo Pollina hat viele Fans im Badischen. Warum das so ist und was Konzertbesucher bei seinem Auftritt erwarten können.

Am 12. Oktober gibt der italienische Liedermacher Pippo Pollina im Rantastic in Baden-Baden-Haueneberstein das vorerst letzte Deutschland-Konzert mit seiner Band, dem Palermo Acoustic Quintet. Am darauffolgenden Tag tritt der Künstler im Elsass, in Guebwiller auf, bevor er nach Neapel weiterreist, wo er Ende November seine Europa-Tournee mit den „Canzoni Segrete“ beendet.

Pippo Pollina ist 1963 in Palermo geboren und lebt heute in der Schweiz. Mit über 4.000 Konzerten europaweit gehört er zu den beliebtesten italienischen Liedermachern. Er stand zusammen mit Georges Moustaki, Konstantin Wecker, Charlie Mariano oder auch Werner Schmidbauer & Martin Kälberer auf der Bühne.

Dabei hat er nicht nur in Italien und in der Schweiz viele Fans, sondern auch in Deutschland und hier ganz besonders im Badischen. „Pippo pflegt eine große Fangemeinde“, erklärt Norbert Hausen von der Freiburger Firma „Jazzhaus Artists“, die die Tourneen von Pollina in Deutschland koordiniert und als Veranstalter auch Teil der „Freiburger Jazzhaus GmbH“ ist.

Die Nähe zur Schweiz und zu Italien sei mit ein Grund, dass der italienische Sänger gerade in Baden-Württemberg und in Bayern so beliebt ist. „Daher tritt er natürlich sehr gerne in Süddeutschland auf.“

Pollina stellt in Baden-Baden Lieder seiner neuen CD vor

Jetzt also im Rantastic in Baden-Baden-Haueneberstein. Pippo Pollina, der sich selbst am liebsten als italienischen Cantautore bezeichnet, wird bei diesem Konzert die Lieder seiner aktuellen CD „Canzoni Segrete“ vorstellen.

Der Begriff Cantautore bezeichnet im Italienischen sowohl einen Sänger als auch einen Dichter, was Pollina sehr zutreffend beschreibt. Der klassische Liedermacher, oder besser Liederdichter, ist studierter Gitarrist und Musiktheoretiker, Sänger, Komponist und Arrangeur, und er ist durch und durch Poet. Seine Song-Texte sind nie banal, sie haben immer eine intensive Botschaft und greifen oft politische oder soziale Fragen auf.

Ein „Liederdichter“, der auch Bücher schreibt

Darüber hinaus schreibt Pollina Bücher. Vergangenes Jahr ist sein erster Roman „Der Andere“ erschienen, eine Geschichte zweier Männer, die aus unterschiedlichen Kulturen stammen und doch etwas gemeinsam haben. Der eine ist im Industrieland Deutschland als Journalist unterwegs, der andere als Arzt im ländlichen Sizilien. Die Mafia führt sie zusammen.

Doch zurück zur Musik, zu den „Geheimen Liedern“, den Canzoni Segrete. Die CD mit diesem Titel und einem zauberhaften Cover ist im Januar 2022 als Pollinas 24. Album erschienen. Bei den Tour-Konzerten stehen die Titel dieser CD im Fokus. 14 Stücke hat er dafür geschrieben, die er in dem ihm eigenen Stil interpretiert.

Musik zwischen Pop, Balladen, Rock und Protest

Die Musik changiert zwischen Popmusik, Balladen, Protestliedern und mitreißenden Rocksongs. Oft gibt es musikalische Tupfer durch Bluenotes und jazzige Passagen, was die Musik spannend und abwechslungsreich macht. Und sie erinnert an französische Chansons, wie etwa „Leo“, eine Hommage an den französischen Chansonnier und selbst ernannten Anarchisten Léo Ferré.

Der erste Titel beschreibt in einer eingängigen Melodie Pollinas Liebe zur Musik selbst, „Una Musica Anche Domani“. Die Lieder handeln von der Kraft der Musik, von Leidenschaft und Träumen, von Hoffnungen und Enttäuschungen und nicht zuletzt von der Pandemie.

„Es muss ein Impuls von innen oder außen kommen. Und sei es nur das Älterwerden, die Abschiede oder auch Möglichkeiten, die sich eröffnen, wenn das Leben die nächste Runde dreht. All das sind faszinierende Erfahrungen, die dazu anregen, Canzoni Segrete zu schreiben, Lieder, die Stimmungen in Verse und Melodien packen, die einen Poeten beim Sinnieren und Reflektieren inspirieren“, erklärt Pippo Polina seine Motivation für diese CD.

Pollina verliert nie die positive Seite des Lebens aus den Augen

Faszinierend und sehr besonders ist Polinas wohlklingende Stimme, die er wie ein Instrument einzusetzen weiß, mal rau und rauchig, oft weich und sanft, je nach Stimmung und Atmosphäre der sehr unterschiedlichen Canzoni. Ob romantisch, lustig oder nachdenklich, der Künstler versteht es, Emotionen zu erzeugen.

„Tutto Chiuso“, ins Deutsche übersetzt „Alles Geschlossen“, ist ein Titel der CD, den Pollina in der Pandemie geschrieben hat. Obwohl gerade Künstler unter der Pandemie gelitten haben, swingt der dynamische Song gut gelaunt. Er steht für Pippo Pollina, der bei allem Sinnieren und Reflektieren nie die positive Seite des Lebens aus den Augen verliert.