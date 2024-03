Live-Bands gastieren auf der Freilichtbühne im Baden-Badener Rebland

Basierend auf den gesammelten Erfahrungen der vergangenen beide Jahren haben die Vereinsverantwortlichen der Freilichtbühne Rebland das Programm der diesjährigen Freiluftsaison zusammengestellt. Dies wurde bei der Mitgliederversammlung vor wenigen Tagen bekannt.

Sechs Veranstaltungen, angefangen von Chorgesang, über Schauspiel unter freiem Himmel, die Aufführung eines Musicals und Unterhaltungsmusik aus unterschiedlichen Stilrichtungen: Das Programm der Freilichtbühne Rebland Hohenacker verspricht ein vollgepacktes Kulturangebot für jedermann zu werden. „Für die kommende Saison 2024 wissen wir, was bei den Leuten gut ankommt“, sagt die Vorsitzende Gudrun Kist im Gespräch.

Die Freilichtbühne Rebland macht eine Zeitreise in die 1920er Jahre

Den Auftakt übernehmen am Samstag, 29. Juni, die Parkettschmeichler. Das sind die Herrschaften mit den schicken Garderoben im Stile der 1920er bis 1940er Jahre. Entsprechend dieser Epoche wird das Ensemble ihr musikalisches Repertoire auf dem Hohenacker präsentieren.

Kist erinnert sich daran, wie der Auftritt vergangene Saison beim Publikum ankam: „Das war richtig gut. Das Wetter war traumhaft, warm und sonnig. Alle Sitzplätze waren belegt“, schwärmte sie im Nachgang von dem Ensemble, das mit den schicken weißen Blazern und ihrer Ballhausmusik den Glanz der 1920er Jahre auf der Freilichtbühne gezaubert hatte.

Danach geht es mit den Programmpunkten Schlag auf Schlag. Es folgen zwei Musicalaufführungen der bekannten Kinderfigur „Heidi“ mit den Kindern der Grundschule Neuweier/Varnhalt.

Französische Musik erklingt am französischen Nationalfeiertag

Mit dem Auftritt des populären Musikensemble La Rosée just am französischen Nationalfeiertag am Sonntag, 14. Juli, ist den Veranstaltern ein echter Coup gelungen. Die Sängerin Martha Mochita und ihre musikalischen Begleiter sind schon seit Jahren gern gesehene Gäste auf dem Hohenacker mit einem festen Stammpublikum.

Passend zum Nationalfeiertag stellen sie ihre Lieder unter dem Programmtitel „Vive la France“ vor. Die Musiker von La Rosée gelten in der badischen Region als musikalische Botschafter Frankreichs, denn ihre Spezialität sind französische Chansons verschiedener Zeitabschnitte, bis hin zu aktuellen Interpretationen.

Hitzige Sounds bei entspannter sommerabendlicher Atmosphäre sind mit dem Quintett Back on Track auf dem Hohenacker angekündigt. Die Live-Musik spricht jüngeres, aber auch älteres Publikum an.

Ein typisches Eigengewächs des Bühler und des Badener Reblandes ist die Band Spirit. Sie unterhält am 30. Juni im Zuge einer Matinee.

Dem Sommer, der Natur und dem Leben mit einfühlsamen Liedern huldigen – mit dieser musikalischen Mission sind die Sängerinnen des Bühler Frauenchors mit ihrer Dirigentin Christina Hörth in Neuweier unterwegs. Auf der Freilichtbühne werden sie am 28. Juli bei einer Matinee auftreten.

Den Abschluss setzt am 24. August der Theaterschauspieler Thomas Höhne mit seinem Spielensemble unter die Spielsaison mit der Aufführung „Die Wunderübung“.