Attacke auf 29-Jährigen

Mann in Baden-Baden mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeuginnen

Die Polizei in Baden-Baden sucht nach einem Vorfall am Freitagabend nach zwei Zeuginnen: Ein 29-jähriger Mann ist von einem weiteren Mann verfolgt und mit einem Messer bedroht worden. Am Ende musste der Krankenwagen anrücken - aber nicht wegen einer Messerverletzung.