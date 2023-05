Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei im Juni 2022 vor dem Kurhaus in Baden-Baden unter anderem wegen versuchten Totschlags. Jetzt sucht sie zwei Zeugen.

Die Kriminalpolizei in Rastatt ermittelt nach einer Schlägerei vor dem Kurhaus in Baden-Baden am 4. Juni 2022 unter anderem wegen versuchten Totschlags. Jetzt suchen die Ermittler nach zwei Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es an dem Samstag vor fast einem Jahr in der Kaiserallee zwischen einem mittlerweile 45 Jahre alten Mann und einer zehn- bis fünfzehnköpfigen Personengruppe Streit gegeben haben. Die Gründe dafür sind noch nicht abschließend geklärt, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg vom Dienstag hieß.

Demnach verlagerte sich die Auseinandersetzung vor das Gebäude, wo der Mann mehrere Faustschläge erhielt und deswegen eine Treppe hinabgestürzt sein soll. Während die Angreifer flüchteten, verletzte sich der 45-Jährige schwer und musste reanimiert werden.

Polizisten konnten zwar mögliche Beteiligte in der Nähe des Tatorts kontrollieren. Es ist aber noch nicht klar, ob diese Männer an der Tat beteiligt waren.

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Totschlag in Baden-Baden

Nach umfassenden Ermittlungen sucht die Polizei nun nach zwei bislang nicht identifizierten Zeugen. Diese könnten dabei helfen, den Vorfall aufzuklären.

Weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Männer geben können, sollen sich ebenfalls bei der Polizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 melden.