Polizei fasst Mann mit falschem Ausweis am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Einen Mann mit einem falschen Ausweis hat die Polizei am Montag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden entdeckt. Er stellte daraufhin einen Asylantrag und ist jetzt in Karlsruhe.