Was ist das? Ein neuer Poller? Ein Papierkorb? Ein Leser rätselt über die Funktion einer grauen Säule in Baden-Baden. Die Antwort ist überraschend.

Es ist ein Rätsel. Zumindest für den Baden-Badener BT-Leser Gerd Müller. Bei einem Spaziergang durch Baden-Baden fiel ihm kürzlich eine anthrazitfarbene, etwa ein Meter hohe Säule auf.

Sie steht bei der Fieserbrücke am Rande der Kaiserallee am Zugang zu den Kurhaus-Kolonnaden. „Was ist das?“, fragt er in einer E-Mail an die Redaktion.

Ist es etwa ein Zugang, um die Poller per Schlüsseldreh abzusenken – natürlich nur für Privilegierte? Gerd Müller

rätselnder BT-Leser

Und Gerd Müller hat auch verschiedene Ideen. „Ich dachte von Weitem: schon wieder ein Poller!“, schreibt er. Dann sei ihm eingefallen, dass es wieder ein solch neuer, solarbetriebener Abfallbehälter sein könnte. Allerdings gab es weder Schlitz noch einen Einfüllstutzen zu entdecken.

Stattdessen ist in der dunkelgrauen Metalloberfläche nur ein Schloss eingelassen. Das macht es noch geheimnisvoller. Wer dafür wohl den Schlüssel hat? „Ist es etwa ein Zugang, um die Poller per Schlüsseldreh abzusenken – natürlich nur für Privilegierte?“, so mutmaßt der Leser weiter. Oder ist die Säule ein Überbleibsel eines Aprilscherzes?

Strom und Wasser für Kutschbetrieb und Veranstaltungen

Die Antwort der Baden-Badener Stadt-Pressestelle dauert nicht lange – und sie dürfte Leser Gerd Müller überraschen. Die Säule ist nicht etwa neu. „Sie steht schon etwa zwei Jahre lang an dieser Stelle“, schreibt das Baden-Badener Fachgebiet Tiefbau in einer E-Mail an die Redaktion.

Und was ist ihre Funktion? Dahinter verbirgt sich ein Strom- und Wasseranschluss. Dieser werde sowohl für die unterschiedlichen Festivitäten genutzt, die an dieser Stelle stattfinden, als auch vom Kutschbetrieb, heißt es in der Antwort der Verwaltung weiter.