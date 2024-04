Zerstörte Tulpen

Schattenseite der Baden-Badener Touristenattraktion

Tausende freuen sich an der Tulpenblüte in Baden-Baden. Doch nach dem Osterwochenende sind die Blumen an manchen Stellen zerstört: Selfie-Fans haben sie auf der Suche nach dem perfekten Foto-Motiv zertrampelt. Wie sieht es jetzt vor Ort aus?