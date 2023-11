Räumung in Seniorenwohnanlage

Senioren sollen ausziehen: Stadt Baden-Baden mietet Wohnungen für Flüchtlinge an

Mitten in einer Senioreneinrichtung hat die Stadt Baden-Baden Flüchtlinge untergebracht und will noch mehr Wohnungen dafür nutzen. Jetzt sind Räumungsaufforderungen an Bewohner verschickt worden.