Eine Matinee zum Stück gibt es am Sonntag, 4. Februar, um 11 Uhr im Theater Baden-Baden. Premiere ist am Freitag, 9. Februar, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 24., 25. und 29. Februar, am 8., 9., 10., 27., 28. und 29. März sowie am 12. April.