Wanderer helfen laufend auf dem Baden-Badener Panoramaweg

„Wir laufen für diejenigen, die selbst nicht mehr laufen können“, bringt Nicole Merkel die Motivation auf den Punkt. Die engagierte Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „laufendhelfen.de“ erläutert die Doppeldeutigkeit des Namens: Er bedeute zum einen durch Laufen helfen, aber damit sei genauso die Nachhaltigkeit angesprochen und fortlaufende Hilfe gemeint.

Merkel bekam die Verantwortung im Jahr 2021 von Ultraläufer Rolf Mahlburg in die Hände gelegt, der den Verein gemeinsam mit seiner Frau Brigitte gründete. Er hat in den vielen Jahren mit seinen Hilfsaktionen riesengroße Fußspuren hinterlassen. Unzähligen Besuchern des Weihnachtsmarktes, aber noch mehr den Teilnehmern bleibt der von ihm ins Leben gerufene Eisweinlauf unvergessen. Mit Start in Offenburg und der umjubelten Ankunft nach der Marathonstrecke vor der Himmelsbühne.

Aus Laufsport wird eine Wanderung

Marion Merkel hat den Vorsitz gemeinsam mit ihrer Tochter Lousia übernommen und freut sich sehr über das Vertrauen ihres Vorgängers „er hat in mir etwas gesehen, was ich mir nie zugetraut hätte“. Seine Bitte, doch lieber eigene Spuren zu legen, statt in seinen zu wandeln, inspirierte sie zu einer Planänderung. Aus der bisherigen reinen Laufsportveranstaltung konzipierte sie eine Wanderung auf dem Panoramaweg rund um Baden-Baden. „Über das Wandern erreichen wir eine viel breitere Zielgruppe“, ist sie überzeugt, und der Erfolg im vergangenen Jahr gibt ihr recht. Es sind etliche Läufer treu geblieben, viele neue Menschen kamen dazu.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, diese tolle Stadt einmal zu umkreisen, immer den Merkur im Blick“, schwärmt Merkel. Mahlburgs Motto der Veranstaltung „Gemeinsam starten – gemeinsam helfen – gemeinsam ankommen“ bleibt dabei erhalten. Der Panoramaweg ist als Wanderung eine stramme Herausforderung. Er führt über 45 Kilometer auf den schönsten Wanderwegen zu herrlichen Aussichtspunkten rund um die Stadt. Gute Trittsicherheit ist Voraussetzung, ebenso wie entsprechendes Schuhwerk und angepasste Kleidung. Die Organisatoren verlangen zudem eine Stirnlampe sowie eine Warnweste zur Eigensicherung bei hereinbrechender Dunkelheit, etwa für den unebenen unteren Felsenweg am Battert.

Volle Strecke über 45 Kilometer

Die Teilnehmer können wählen, ob sie am 16. Dezember die volle Strecke mitlaufen, für die mit Pausen 11,5 Stunden angesetzt sind. Hierfür ist der Start um 7.15 Uhr an den Kurhauskolonnaden vorgesehen. Die Einstiegsmöglichkeit in die letzten 20 Kilometer gibt es an der Fischkultur, wo eine Verpflegungsstelle mit Fisch-, Käse- oder veganen Brötchen sowie Wasser noch einmal die Kräfte aufpäppelt, wobei Merkel die gute Kooperation mit Jörg Richter lobt. Wer sich auf den verbleibenden zehn Kilometern noch beteiligen möchte, kann sich an der Merkur Talstation der Gruppe anschließen.

„Die 1.600 Höhenmeter sind heftig und die Volldistanz ist alles andere als ein Spaziergang, das ist eine sehr sportive Wanderung“, rät Merkel zu richtiger Einschätzung eigener Ambitionen. Wobei sie vom Forstamt einen Schlüssel für alle Schranken bekommt und das DRK die Wanderer durchgehend begleitet. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, „außer Hagel und Gewitter“. Jeder Teilnehmer zahlt ein Startgeld von einem Euro pro Kilometer. Der Erlös kommt je zur Hälfte der Lebenshilfe Baden-Baden/ Bühl/ Achern sowie der Deutschen Duchenne-Stiftung Bochum zugute. An diesem Gendefekt der Duchenne-Muskeldystrophie, die zum Tod führt, erkranken nur Jungen, es gibt bis jetzt keine Heilung.

Der Empfang der Teilnehmer auf dem Christkindelmarkt vor der Himmelsbühne geht unter die Haut und ist für alle Beteiligten immer ein sehr berührender Moment. Alle laufen unter Riesenbeifall gemeinsam ein, schon von Weitem erkennbar an ihren Stirnlampen als ein Heer von Glühwürmchen. Die Baden-Baden Events unterstützt die Veranstaltung seit vielen Jahren, alle Wanderer erwartet heißer Glühwein und ein Dambedei, zusätzlich zu der Atmosphäre, die Merkel als einzigartig bezeichnet: „Dieser Empfang als Lohn aller Anstrengung lässt den Schmerz vergessen, den jeder nach einer solchen Volldistanz empfindet“. Anmelden kann man sich noch bis 6. Dezember unter www.laufendhelfen.de