Was zu tun ist, wenn in Baden-Baden die Sirenen heulen

Was die Signale bedeuten und was dann zu tun ist

Sirenenprobe: Der Heulton ist durchgängig und dauert rund 15 Sekunden

Warnung: Der Heulton ist durchgängig und gleichbleibend. Er dauert drei Minuten an. Dieses Signal verweist auf eine herannahende Gefahr wie beispielsweise ein Hochwasser. Die Bevölkerung wird damit aufgefordert, Radio, Fernseher oder Internet-Geräte einzuschalten und dort bekannt gegebene Anordnungen zu beachten.

Alarm: Der Heulton schwillt auf und ab und dauert eine Minute lang. Dieses Signal verweist auf eine aktuelle Gefahr.

Feuerwehralarm: Der durchgängige Heulton dauert 15 Sekunden, danach folgen sieben Sekunden Pause. Dieses Signal erfolgt drei Mal nacheinander und gilt eigentlich nur für die Feuerwehr. Für die Bürger heißt es, wachsam zu sein und möglicherweise herannahende Einsatzkräfte passieren zu lassen.

Entwarnung: Ist die Gefahr vorbei, ist für eine Minute ein durchgängiger Warnton zu hören.

Was bei Alarm zu tun ist: Wer bei einem Alarm draußen unterwegs ist, sollte möglichst schnell Schutz in einem nahe liegenden Gebäude suchen und sich dann zeitnah per Internet, Radio oder Fernseher über die Lage informieren. Telefonieren sollte vermieden werden, um die Leitungen für Einsatzkräfte frei und stabil zu halten. Nur in Notfällen sollte telefoniert und dann die 112 oder 110 gewählt werden. Wer bei einem Alarm in einem Gebäude ist, sollte im Inneren bleiben und schutzbedürftige Personen wie Kinder oder Senioren zu sich holen. Schutzbedürftigen Passanten sollte Zutritt gewährt werden. Fenster und Türen müssen dann fest verschlossen und Lüftungs- sowie Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Funkenschlag und Rauchen sollten unterbleiben.