Highspeed-Fotografie

Wie ein Fotograf aus Baden-Baden die Grazie eines Tropfens sichtbar macht

Es sind wundervolle kleine Kunstwerke der Natur, die der Mensch so nie zu Gesicht bekommt. Der Fotograf Bernd F. Oehmen aus Bade-Baden macht die zauberhaften Momente sichtbar, in denen Tropfen aufschlagen, in die Höhe springen, sich entfalten.