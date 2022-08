In der Redaktion ist die Vermisstenmeldung erst am Mittwoch eingetrudelt. Da war Hector Berlioz aber schon seit einigen Tagen weg. Der Komponist, nach dem eine kleine Grünanlage neben dem Festspielhaus benannt worden ist, hatte sich schon am 1. August aus dem Staub gemacht.

Na gut – gemeint ist natürlich nicht der Mann selbst, sondern seine Büste, die den Spazierweg durch den Park seit nunmehr 17 Jahren ziert. Und natürlich hat das Kunstwerk, das der Bildhauer Bernhard Horn der Kurstadt geschenkt hatte, nicht plötzlich Beine bekommen und ist selbsttätig in Berlioz´ Heimatland Frankreich verreist.

Nein, es war vermutlich wieder mal irgendein Halbhirn, das nächtens seine überschüssige Kraft an der Büste ausgelassen und den Musiker vom Sockel gestoßen hat. Glück im Unglück: Tags darauf wurde Berlioz gefunden – alles in allem unversehrt.

Beschädigter Sockel muss von Bildhauer bearbeitet werden

Bis zu seiner Heimreise in die kleine aber feine Parkanlage neben dem kurstädtischen Musentempel wird es trotzdem noch eine Weile dauern, wie es aus dem Rathaus heißt. Ein örtlicher Bildhauer muss sich nämlich erst noch auf die Suche nach dem farblich passenden Sandstein begeben, damit er dem bei der sinnlosen Aktion beschädigten Sockel sein originalgetreues Aussehen zurückgeben kann.

Zwischenzeitlich weilt des Komponisten Büste übrigens in der Werkstatt des städtischen Gartenamtes. Und damit wäre die Vermisstenmeldung erst einmal aufgeklärt.