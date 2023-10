Neue Versorgungseinheit für Frisch- und Abwasser

Wohnmobilisten freuen sich über moderne Ausstattung in Baden-Baden

Am Wohnmobilparkplatz in Baden-Baden hat eine defekte Versorgungssäule zu Ärger geführt. Über Wochen hinweg war diese kaputt und nur teilweise funktionsfähig. Jetzt hat die Stadt in eine neue Einheit investiert.