Brief an Ministerpräsidenten

Flüchtlinge: Baden-Baden verlangt Zuweisungsstopp vom Land

Baden-Baden hat in einem Brief an die Landesregierung darum gebeten, keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen zu müssen. Die Stadt sei überlastet, sagte Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) im Hauptausschuss.