Angehörige und Polizei suchen nach zwei Mädchen aus Baden-Baden. Die Vermissten verschwanden schon vergangene Woche, am Dienstag wurden sie am Stuttgarter Hauptbahnhof gesichtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die 15-jährige Josie T. und die zwölfjährige Sophie W. sind seit Samstagnachmittag (7. November) vermisst. Sie verschwanden laut Polizei während eines Gruppenausflugs in der Nähe des Else-Stolz-Heims an der Schwarzwaldhochstraße. Das letzte Mal gesehen wurden sie am Dienstag, 10. November, am Stuttgarter Hauptbahnhof. Seiitdem fehlt von den beiden Mädchen jede Spur.

Bereits durchgeführte Suchmaßnahmen im Umfeld der Vermissten führten nicht zum Erfolg. Hinweise zum Aufenthalt der Mädchen nimmt jede Polizeidienststelle oder die Ermittler des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0781/21-2820 entgegen. Hinweise auf eine Straftat gibt es laut Angaben der Polizei derzeit nicht. Die beiden Mädchen sind in der Vergangenheit schon mehrmals weggelaufen.