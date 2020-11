Corona-Fälle in Bühler-Seniorenheim: 15 Bewohner und zehn Mitarbeiter sind im Bühler Veronikaheim nachweislich mit Covid-19 infiziert. Die infizierten Bewohner wurden isoliert und die Mitarbeiter infizierten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Es war wohl nur ein Frage der Zeit, dass auch in Bühl Covid-19 seinen Weg in ein Seniorenheim findet. In dem frisch renovierten Veronikaheim in der Karl-Reinfried-Straße sind 15 Bewohner nachweislich mit Corona infiziert, wobei erhöhte Temperatur, Schwindel und Erkältungssymptome vorliegen. „Auch zehn Mitarbeiter sind nach der positiven Feststellung durch unsere eigenen Schnelltests umgehend nach Hause in Quarantäne geschickt worden“, erklärt Hubertus Seidler.

Der Geschäftsführer ist neben dem Veronikaheim auch für das Schwarzwald-Wohnstift in der Bühlertalstraße verantwortlich. Dort gibt es nach den Angaben von Seidler bis dato keinen Infektionsfall. „Wir stehen permanent mit den Mitarbeitern der Gesundheitsämter in Verbindung“, erklärt Andreas Hauseux, Leiter des Veronikaheimes, gegenüber dieser Zeitung.