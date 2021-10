Der Betreiber ist ratlos

Abgebranntes Corona-Testzelt in Bühl: Brandstiftung steht im Raum

Am vergangenen Wochenende ging ein Testzelt am Nordtor in Bühl in Flammen auf. Die Polizei schließt nach den ersten Ermittlungen eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Der Betreiber ist ratlos und fragt nach den Beweggründen.