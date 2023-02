Bargeld gestohlen: Unbekannter bricht zwei Staubsaugerautomaten in Bühl auf

Zwei Staubsaugerautomaten sind in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bühler Stadtkreis geplündert worden. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Staubsaugerautomaten in Bühl aufgebrochen. Wie die Polizei informierte, waren Automaten in der Industrie- und Hauptstraße betroffen.

Der Täter brach gewaltsam die Geldkassetten auf und stahl Bargeld in zweistelliger Höhe. Außerdem hinterließ er einen dreistelligen Sachschaden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der Verdächtige etwa 1,80 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit habe er einen weißen Rollkragenpullover mit dunkler Hose, schwarzen Lackschuhen und Handschuhe getragen. Sein Gesicht wurde durch eine weiße Basecap, einen Mundschutz und eine Brille verdeckt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zu den Aufbrüchen oder dem Verdächtigen geben kann, wird Gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl in Verbindung zu setzen.