Unbekannter entwendet zwei Fahrräder aus Garage in Bühl

Ein Unbekannter hat sich am Montag in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Doppelgarage eines Anwesens in der Robert-Koch-Straße in Bühl verschafft.

Der Dieb entwendete daraus zwei Pedelecs im Gesamtwert von etwa 6.500 Euro, teilte die Polizei mit.

Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei hatte eines der Fahrräder der Marke "Conway", Typ SUV 125 einen schwarz-anthrazit-farbenen Rahmen und einen Korb. Bei dem zweiten Fahrrad handelte es sich um ein Rad der Marke "Cube Reaction" in der Farbe weiß.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 23) 99 09 70 zu melden.