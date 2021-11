Über dem Wolkenmeer: eine Rundwanderung im Bühlertal

Sonne und blauer Himmel - wer in der kalten Jahreszeit im Schwarzwald unterwegs ist, hat oft das Glück, über den Wolken zu wandern. So auch bei dieser Tour von Bühlertal zum Omerskopf.

Wenn im Herbst und Winter der Hochnebel die Rheinebene in trübes Grau hüllt, scheint im Schwarzwald oft die Sonne. Nicht selten passiert es, dass Wanderer dort über den Wolken steht - so auch bei dieser Rundwanderung.

Die Tour führt durch das Bühlertal und geht zum Omerskopf. Sie ist 12,4 Kilometer lang, die reine Gehzeit beträgt rund vier Stunden.

Start und Ziel liegen am Wanderparkplatz in Bühlertal.

Wenn im Winter Schnee liegt, kommt die Tour nur für kräftige und erfahrene Wanderer in Frage. Der Pfad über den Omerskopf ist dann auf jeden Fall unbegehbar, so dass Wanderer einen anderen Weg wählen müssen.

Start beim Wanderparkplatz in Bühlertal

Wir spazieren wir ab dem Wanderparkplatz beziehungsweise ab der Bushaltestelle 500 Meter weit die Zufahrtsstraße hinauf zum Gasthaus „Immenstein“. Von dort aus folgen wir ihr noch ein Stück weiter geradeaus. Wir kommen am Wegweiser „Wolfsbrunnen 540 Meter“ vorbei. 100 Meter danach biegen wir nach rechts auf einen breiten, unmarkierten Waldweg ab. Es geht etwas steil bergauf.

Kurz darauf stehen wir am Immensteinfelsen, wo ein Mahnmal an im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten erinnert. Wir gehen an der Felsgruppe vorbei und folgen dann ab einer Bank 400 Meter weit einem Pfad über einen Bergrücken. Anschließend gehen wir auf dem Rundwanderweg Neusatz über einen Grasweg rechts bergab.

Wir folgen kurz einem breiten, mit blauer Raute markierten Weg bergauf. Doch schon nach 50 Metern biegen wir nach rechts ab. Wir gehen zwischen Weiden und den wenigen Häusern von Schönbrunn hindurch abwärts. Unten, am Waldrand, folgen wir einem Weg links bergauf. Weiter oben gehen wir auf einem breiten Weg nach links und kurz danach auf einem Asphaltweg links aufwärts.

Blick auf die Rheinebene und zu den Vogesen

Bei einer großen Weggabelung an einem Wasserspeicher gehen wir nach rechts. 1,3 Kilometer weit folgen wir nun der Markierung „Gelbe Raute“ auf einem breiten, anfangs fast ebenen, dann immer stärker bergauf führenden Weg. Schließlich erreichen wir einen großen Felsen, auf den ein kurzer Pfad führt.

Hier oben stehen Bänke, auf denen wir bequem die herrliche Aussicht über die Rheinebene bis zu den Vogesen genießen können. Oder, je nach Wetterlage, auf ein Nebelmeer.

Wir folgen dem breiten Weg noch kurz durch eine Linkskurve. Beim Wegweiser „Omerskopf 834 Meter“ steigen wir kurz einen steilen Pfad hinauf (Vorsicht im Winter bei Schnee: Vom Wegweiser „Omerskopf 834 Meter“ direkt zum Parkplatz „Wittig“ gehen und dann schon von dort in Richtung Immenstein absteigen).

Die Wanderung verläuft über einen Bergrücken

Der Otto-Speierer-Weg, ein wunderschöner Pfad, bringt uns 800 Meter über einen Bergrücken. Hier wachsen Birken und Heidelbeersträucher, später gehen wir durch normalen Wald.

Anschließend spazieren wir auf einem breiten Weg nach rechts bis zum Wanderparkplatz „Wittig“. Wir folgen der Markierung „Blaue Raute“ auf einem schönen Pfad in Richtung Unterstmatt.

Der Pfad mündet nach 1,2 Kilometern in einen breiten Weg, dem wir nach links bergab folgen. Nun wandern wir drei Kilometer weit recht bequem immer geradeaus abwärts. Achtung: Im Oktober 2021 war auf halber Strecke der Wegweiser „Schlittweg 760 Meter“ verdreht und zeigte in die falsche Richtung.

Wir erreichen wieder den Berggasthof „Immenstein“, wo wir uns im Restaurant nach der etwas anstrengenden Wanderung erholen können.