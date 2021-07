Die duale Ausbildung darf gegenüber dem Studium nicht benachteiligt werden

Für das System der dualen Ausbildung wird Deutschland im Ausland beneidet. Doch in der Bildungspolitik der vergangenen Jahre wurde sie sträflich vernachlässigt.

Seit 2007 ist der Anteil der Schüler mit allgemeiner Hochschulreife in Baden-Württemberg um mehr als acht Prozentpunkte gestiegen. Fast jeder zweite Jugendliche hat 2019 die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen. Auch die Anzahl der Studierenden an deutschen Hochschulen ist in diesem Zeitraum von knapp zwei auf knapp drei Millionen gestiegen.

So mancher Politiker würde es gar begrüßen, wenn einfach gleich alle Schüler Abitur machten und anschließend studierten. Diese Einstellung haben auch viele Eltern übernommen, so der Eindruck von einigen Auszubildenden und Schulleitern in Bühl.

Wenn sich Auszubildende als Loser fühlen, wie es der Berufsschulleiter der Gewerbeschule in Bühl formuliert, dann läuft etwas gewaltig schief.