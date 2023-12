Den bisher größten Drogenfund in der Geschichte der Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat der Zoll am 13. Dezember auf der Raststätte Bühl-Ost an der A5 gemacht. Die Beamten entdecken eine halbe Tonne Haschisch im Wert von 1,5 Millionen Euro, wie die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilte.

Demnach hatte der Zoll einen kroatisch/österreichischen Lastwagen kontrolliert, der von Spanien kommend in Richtung Norden fuhr.

Die Beamten entdeckten Unstimmigkeiten bei den Frachtbriefen, die der Fahrer vorlegte, und wurden misstrauisch. Schnell stellten sie fest, dass es sich um eine Fälschung handelt. Deswegen überprüfte der Zoll die Ladung genauer.

Rauschgifthund entdeckt bei Bühl 500 Kilo Haschisch in Lkw

Ein Rauschgiftspürhund schlug bei mehreren Paletten der Papierladung an. Deshalb wurde der Lastwagen zum THW nach Baden-Baden gefahren und genau durchsucht.

Die Beamten, die von Kollegen des Zollfahndungsamtes unterstützt wurden, fanden 71 Kartons mit insgesamt etwa 500 Kilo Haschisch. Im Führerhaus entdeckten sie ein verbotenes Butterflymesser.

Nachrichten via WhatsApp Sie möchten schnell und unkompliziert über das Wichtigste in der Region und vom KSC informiert werden? Dann sind unsere kostenlosen BNN-WhatsApp-Kanäle genau das Richtige für Sie. Hier geht es direkt zum Nachrichten-Kanal der BNN, hier geht es zum KSC-Kanal der BNN.

Der aus Serbien stammende 42-jährige Lkw-Fahrer wurde festgenommen, das Rauschgift und die Waffe beschlagnahmt. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen, er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Dem 42-Jährigen werden Einfuhr von und Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in jeweils nicht geringer Menge sowie unerlaubter Besitz eines verbotenen Gegenstandes vorgeworfen.