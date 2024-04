Seit vergangenem Samstag ist das Mädchen aus Rheinmünster nicht mehr in die Einrichtung für Mädchen zurückgekehrt. Sie ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Gesuchte aus Rheinmünster nicht mehr in die Einrichtung für Mädchen zurückgekehrt. Ayla K. ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Polizei.

Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe

Orte, an denen sie hätte sein können, wurden bereits erfolglos überprüft. Die Vermisste ist Polizeiangaben zufolge schlank, etwa 165 Zentimeter groß und hat lange, dunkelbraune, glatte Haare. Zuletzt war sie mit einem grauen Langarm-Shirt, einer dunkelgrauen Jogginghose sowie einer schwarzen, kurzen Daunenjacke bekleidet.

Die Polizei geht nicht davon aus, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Hinweise zum Aufenthaltsort von Ayla K. nimmt sie unter der Telefonnummer 0781-212820 entgegen.